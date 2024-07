Présidence de l'Assemblée : «Yaël Braun-Pivet est la candidate la plus pertinente», estime Sylvain Maillard

Sprint final pour la course au perchoir. Yaël Braun-Pivet (camp présidentiel) est candidate à sa réélection. La première femme a avoir été présidente de l'Assemblée nationale sera face à André Chassaigne (NFP), Sébastien Chenu (RN), Annie Genevard (LR), Naïma Moutchou (Horizons) et Charles de Courson, député indépendant centriste, ce jeudi à partir de 15 heures.

L'absence de majorité à l'Assemblée rend l’issue du scrutin particulièrement incertaine et plusieurs hypothèses sont encore envisagées. D'après Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, Yaël Braun-Pivet est la candidate la plus pertinente.

"Je la soutiens depuis le début"

"C'est la candidature qui nous semble la plus pertinente. D'abord parce qu'elle a l'expérience. Je la soutiens depuis le début, je pense que c'est une très bonne présidente de l'Assemblée nationale et su trouver le bon tempo", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

"J'ai pu, en tant que président de groupe, voir à quel point elle était aussi facilitante pour la majorité et pour les oppositions, je crois qu'elle a parfaitement bien travaillé", a-t-il ajouté.

Le découpage de l'hémicycle en trois grandes parties, Nouveau Front populaire, camp présidentiel et Rassemblement national, brouille le paysage parlementaire et encourage à la constitution d'alliances. Cette élection donnera donc le ton sur les chances futures de dégager une majorité dans cette Assemblée et sur celles de voir un gouvernement émerger.

