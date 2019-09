Première nuit en prison pour Patrick Balkany : "Je n’ai pas dormi, je suis fatiguée, car je m’inquiétais pour Patrick"

Patrick Balkany a été condamné vendredi à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale. L’élu des Hauts-de-Seine a passé sa première nuit dans la maison d’arrêt de la Santé à Paris. Europe 1 a rencontré son épouse et première adjointe à la mairie, Isabelle Balkany, alors qu’elle se promenait sur un marché de Levallois-Perret. "Je n’ai pas dormi, je suis fatiguée, car je m’inquiétais pour Patrick", avoue-t-elle.

Entendu sur europe1 : D’après eux, mon Patrick est resté tel qu’il est toujours : positif et droit dans ses bottes

Isabelle Balkany affirme avoir obtenu des nouvelles de la part des avocats de son mari, Éric Dupond-Moretti et Antoine Vey. "Ils m’ont téléphoné et m’ont rassurée, en me confirmant que Patrick avait dormi et pris ses médicaments", raconte-elle, soulagée. "D’après eux, mon Patrick est resté tel qu’il est toujours : positif et droit dans ses bottes."

"Il n'avait qu'une minute au téléphone à me consacrer"

L’élue de Levallois-Perret a pu également entrer en contact direct avec son mari par téléphone. "Il n’avait qu’une minute à me consacrer, donc on a fait vite !", déplore-t-elle. "Il m’a dit que le médecin était passé le voir pour lui administrer ses médicaments." Elle espère pouvoir aller le voir rapidement mais admet que "ce n’est pas simple". "On m’a dit dans la semaine", confie-t-elle.