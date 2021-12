Premier meeting de Valérie Pécresse : unir les Français et réunir la droite

La candidate Les Républicains (LR) s'est exprimée devant les responsables et les militants du mouvement samedi à la Mutualité à Paris, après une semaine passée à rencontrer les cadres du parti. L'objectif était clair : rassembler. Devant une salle acquise à sa cause, Valérie Pécresse affirme très vite sa ligne politique : "Il n'est pas question de laisser l'avenir de la France entre les mains de l'immobilisme ni de l'extrémisme", a-t-elle clamé.

Une volonté : se rapprocher des Français

Entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre, Eric Zemmour et Marine Le Pen, la candidate revendique un projet radical issu d'une droite franche. "Je suis une gaulliste libérale et sociale", dit elle. Valérie Pécresse a également parlé d'elle, de son parcours et même de son enfance, avec la volonté de se faire connaître davantage auprès des Français, comme lorsqu'elle explique qu'elle est née le 14 juillet.

"Enfant, je regardais les drapeaux flotter dans le ciel en attendant de danser sous les feux d'artifice. Je voyais les traînées de fumée bleu-blanc-rouge sur les Champs Elysées", raconte-t-elle.

La candidate a enfin tenu à montrer l'unité de sa famille politique. Alors, à ses anciens concurrents du Congrès qu'elle surnomme "les quatre mousquetaires", elle lance : "Nous serons une pour tous et tous pour une". Tous sont à la fin monter sur scène autour de la candidate qui, après avoir rassemblé les siens, doit désormais convaincre l'ensemble des Français.