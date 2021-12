Pour Manuel Valls, «il faut arrêter l'immigration»

INTERVIEW

Manuel Valls est l'invité, ce dimanche matin, du Grand Rendez-vous sur Europe 1, un entretien d'une heure dans lequel l'ex-ministre a été questionné sur l'immigration. Et il affirme: "La gauche républicaine doit pouvoir parler d'immigration. Dire par exemple qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration."

Manuel Valls mets la priorité sur "l'assimilation de ceux qui vivent sur notre sol, et le fait qu'ils aiment ce pays, sa langue, sa culture et son histoire", dit-il avant d'envisager la possibilité de la création d'une union des "grands courants de pensées républicains" afin de traiter des questions sur l'école et l'immigration. "Ne pas comprendre qu'une grande partie des Français sont inquiets sur le sujet de l'immigration et que le succès, notamment, d'Eric Zemmour doit à ce sentiment qu'on ne s'en est pas occupé, serait absurde", ajoute l'ancien ministre.

