Pour Juvin, un "étranger condamné" doit "retourner dans son pays effectuer sa peine"

INTERVIEW

En matière de justice, "Emmanuel Macron a laissé faire" les délinquants. C'est en tout cas ce que fustige Philippe Juvin, maire de La Garenne-Colombes, près de Paris, et candidat à l'élection présidentielle via le congrès Les Républicains du 4 décembre. Au micro de Laurence Ferrari, le médecin a insisté sur la nécessité de "mettre fin à l'impunité" en matière de sécurité. Il souhaite construire des places de prisons, aboutir à une "certitude des peines" et obliger les étrangers à purger leur peine dans leur pays d'origine, comme il l'explique dans la vidéo en haut de cet article.