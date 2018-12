Pour François Hollande, 2019 doit être "l'année de l'apaisement"

François Hollande a souhaité lundi, dans ses vœux, que 2019 soit "l'année de l'apaisement" pour la France et celle d'"un nouvel élan" pour l'Europe.

"Que l'année 2019 soit celle de l'apaisement! Notre pays en a tant besoin, dans cette période où domine le sentiment d'injustice, et parfois d'abandon", écrit l'ancien président dans ses vœux postés sur les réseaux sociaux. "L'unité ne pourra se retrouver que dans le dialogue et le respect de chacun, mais surtout dans la recherche obstinée de l'égalité et de la solidarité", ajoute-t-il.

Démocratie, écologie et Europe. Pour François Hollande, qui a rencontré des "gilets jaunes" fin novembre, la démocratie "n'est pas le problème mais la solution, à condition que la confiance soit donnée à nos territoires et à leurs élus". Le socialiste appelle par ailleurs la France à "être à l'initiative" en 2019 pour donner "un nouvel élan" à l'Europe, qui doit s'organiser "autour des pays volontaires pour porter une ambition pour l'écologie et pour la paix".