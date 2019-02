Popularité : Emmanuel Macron et Édouard Philippe font un bond de six points

Emmanuel Macron et Édouard Philippe gagnent chacun six points en un mois au classement des personnalités Ifop/Fiducial* pour Paris-Match et Sud-Radio publié mardi.

36% de "bonnes opinions" pour Macron. Avec 36% de "bonnes opinions", le chef de l'État pointe encore en 18ème position de ce classement, à égalité avec son prédécesseur, François Hollande (=). 64% des Français interrogés ont une "mauvaise opinion de lui".

Philippe quatrième du classement. Avec 47% d'opinions positives, le Premier ministre se hisse quant à lui en quatrième position, à deux points seulement du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui gagne quarts points à 49%, selon cette enquête. Ils sont aussi nombreux (47%) à avoir une mauvaise opinion d'Édouard Philippe.

Hulot toujours en tête. Le classement est toujours dominé par l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot (73%, -2) et Alain Juppé (56%, +4). Parmi les autres personnalités, Bruno Le Maire gagne quatre points à 42%, Gérard Larcher cinq à 37%, Laurent Wauquiez trois à 34% et Marine Le Pen en perd trois à 30%.

*Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 février auprès de 1.002 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.