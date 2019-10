Popularité : Emmanuel Macron en hausse, Édouard Philippe recule

SUR LE JDD

La cote de popularité d'Emmanuel Macron gagne un point en octobre, à 34% de Français satisfaits, selon un sondage de l'Ifop pour le Journal du Dimanche.

Une popularité qui grimpe régulièrement pour Emmanuel Macron

Le total des mécontents à l'égard du président de la République est stable, à 64%. Hormis un repli d'un point en septembre, la cote de popularité du chef de l'État a grimpé régulièrement depuis décembre, où elle avait atteint un plus bas de 23% en pleine crise des "gilets jaunes". La popularité du Premier ministre Édouard Philippe recule pour sa part de deux points en octobre, à 36%. Les mécontents sont 60%, soit quatre points de plus en un mois. Le taux de sondés qui ne se prononcent pas sur le Premier ministre recule de 2 points, à 4%.

Enquête réalisée du 11 au 19 octobre auprès de 1.953 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone. Marge d'erreur de 1 à 2,2 points.