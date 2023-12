Politique de la ville : 111 nouveaux quartiers classés «prioritaires» en 2024

Cent onze quartiers rejoindront le 1er janvier la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), 40 en sortant pour un total de 1.362 sites désormais classés prioritaires en France métropolitaine, selon un décret paru samedi au Journal officiel. Parmi les QPV déjà existant, 960 voient par ailleurs leur périmètre évoluer, 291 y restant sans modification. Tous les départements de France sont dorénavant concernés, avec la création d'un QPV à Mende, en Lozère. C'est la première fois depuis la création des QPV dans la foulée de la loi Lamy, en 2014, que cette liste est mise à jour.

Résorber les inégalités

"Ce décret est l'aboutissement d'un processus d'échange fructueux entre les services de l'État et les élus locaux. Notre volonté était de répondre aux besoins des plus fragiles et d'avoir un zonage au plus proche des réalités de chaque territoire", a assuré dans un communiqué la secrétaire d'État chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache.

Les QPV, dans lesquels vivent cinq millions d'habitants, sont censés bénéficier des dispositifs de la politique de la ville, "notamment en matière fiscale, et autour des enjeux éducatifs, d'emploi, d'insertion et de développement économique, ou sociaux" afin de résorber les inégalités avec le reste du territoire, selon le communiqué.

En 2024 pour les territoires ultra-marins

Résultat du croisement des données de l'Insee et du travail de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), ils doivent en outre se trouver dans une unité urbaine de plus de 10.000 habitants et compter au moins 1.000 habitants.

À noter que la mise à jour des QPV dans les territoires ultra-marins, qui en comptent aujourd'hui un peu plus de 200, aura lieu durant l'année 2024 pour une entrée en vigueur en 2025.