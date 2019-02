Polémique sur le "hijab de course" de Decathlon : "Je préfère la liberté des femmes à la liberté de commerce", réagit Gérald Darmanin

INTERVIEW

Decathlon fait marche arrière. L'équipementier sportif français a annoncé, face à la polémique, renoncer à commercialiser en France un hijab adapté pour la course à pied. "Est-ce que c'est légal ? Oui, c'est légal. Est-ce que ça me choque ? Oui, ça me choque", a réagi au micro de David Doukhan, sur Europe 1, Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics. "Je préfère la liberté des femmes à la liberté de commerce", ajoute-t-il.

"C'est une question politique". "Ça me choque que l'on fasse de l'argent sur tout", poursuit Gérald Darmanin. "Le sport, comme l'école, doit être un lieu où l'on ne regarde pas les questions religieuses. Mais ce n'est pas une question de légalité, c’est une question politique", indique le ministre.