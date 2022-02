En Corse, Valérie Pécresse affiche un visage presque chiraquien, plus avenant et souriant

Mission séduction pour Valérie Pécresse . En déplacement en Corse ce jeudi, la candidate LR s'est efforcée de montrer un visage beaucoup plus ouvert et chaleureux. Alors qu'elle stagne dans les sondages, la présidente de la région Ile-de-France souhaite désormais renforcer sa proximité avec les Français.

Pécresse plus souriante

Il semblerait que Valérie Pécresse ait entendu les critiques sur son manque de chaleur. La candidate LR s'est en effet montrée plus souriante aujourd'hui, presque chiraquienne. Elle n'a pas hésité à saluer des habitants à leur balcon ou à s'introduire chez un coiffeur. Des gestes a priori anodins en campagne, mais qu'on avait pourtant très peu vus jusqu'ici.

Valérie Pécresse s'est ensuite arrêtée chez un restaurateur et a goûté de la viande corse. Puis, elle s'est gentiment indignée lorsque son interlocuteur s'est adressé à Xavier Bertrand pour l'inviter à boire du vin. "Et ne lui parlez pas, c'est moi la belle-fille de viticulteur", a-t-elle lâché avec humour. La candidate a poursuivi la discussion, mais a très vite retrouvé son naturel. "Et sur l'eau ? L'irrigation, comment ça se passe ?", a-t-elle interrogé.

Renforcer sa proximité avec les Français

Résoudre les problèmes concrets, c'est ce qui intéresse Valérie Pécresse. Rachida Dati et d'autres lui conseillent d'apporter une part de transgression dans sa campagne. Réponse de la candidate : "Écoutez, moi, j'accélère, je fonce. Je construis un projet pour la France et je vais réunir autour de moi le peuple de France pour le porter". Pas question d'alimenter les divisions, même si, à l'évidence, Valérie Pécresse compte renforcer sa proximité avec les Français.