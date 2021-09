Paul Quilès, ancien ministre de François Mitterrand, annoncé mort par erreur

Sur la foi de déclarations officielles du Conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, auprès de l'Agence France-Presse, Europe 1 a annoncé par erreur, mardi soir, la mort de Paul Quilès, ancien ministre de François Mitterrand dans les années 1980 et 1990. Une des filles de cette figure de la Mitterrandie a démenti dans la soirée la mort de son père. "Mon père n'est pas mort, il est malade mais il est vivant", a indiqué à l'AFP Emmanuelle Quilès.

Un communiqué peu avant 23 heures

Peu avant 23 heures, Christophe Ramond a publié un communiqué expliquant que cette information était erronée, évoquant également un "regrettable impair" et exprimant son "soutien" et son "amitié" à l'endroit de l'ancien ministre et de ses proches.

A la suite d'informations de presse faisant état de la disparition de P Quilès, j’ai publié un communiqué ce soir



La famille de P #Quilès me confirme que ces informations sont erronées.



A la suite de ce regrettable impair, soutien et amitié à P Quilès et à ses proches — Christophe Ramond (@ramond_christ) September 21, 2021

Ayant annoncé cette information qui s'est révélée erronée, Europe 1 présente à Paul Quilès et ses proches, ainsi qu'à ses auditeurs et lecteurs, toutes ses excuses.