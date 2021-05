Patrick Pouyanné est l'invité de Sonia Mabrouk lundi à 8h15

Quel avenir pour Total ? Le groupe française a adopté un nouveau nom ce week-end, devenant TotalEnergies, alors que les actionnaires ont approuvé la stratégie climatique de la direction. Total, encore très associé au pétrole, veut ainsi montrer qu'il est aussi très présent dans le gaz et, de plus en plus, dans l'électricité et les énergies renouvelable. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, abordera ce virage pour le groupe français au micro de Sonia Mabrouk, lundi matin à 8h15 sur Europe 1.