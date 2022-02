Pass vaccinal : 71% des Français favorables à sa levée

Est-ce le signe d'un ras le bol des Français ? En vigueur depuis le 31 juillet pour le pass sanitaire, avant d'être remplacé le 24 janvier par le pass vaccinal, les Français y sont des moins en moins favorables. Selon le dernier sondage de l'IFOP pour le Journal du Dimanche, 71% se disent favorables à sa levée anticipée et 41 % se montrent "tout à fait" favorables. Du côté du gouvernement, on envisage une fin du pass vaccinal à la fin mars.

Dans le détail, on observe plusieurs clivages, notamment celui de l’âge. 75% des moins de 35 ans sont favorables à la suppression anticipée du pass sanitaire, contre 71% chez les 35 ans et plus, et jusqu’à 67% chez les 65 ans et plus. Une conséquence de la fermeture des discothèques ?

Les électeurs de Reconquête et de LFI parmi les plus favorables

Si les plus vulnérables au Covid-19 sont moins demandeurs d’une levée du pass sanitaire, ceux qui souffrent le plus des contraintes de la pandémie dans leur activité se montrent, eux, beaucoup plus désireux de lever ces restrictions : 78 % des artisans et commerçants de même que 73% des dirigeants d’entreprise se disent favorables à la suppression anticipée du passe sanitaire.

Du côté des électeurs, les sympathisants de Reconquête! (87%), le mouvement d'Éric Zemmour, et de La France insoumise (81%) apparaissent comme les militants les plus favorables de la levée du passe sanitaire avant juillet prochain, alors que les sympathisants de La République en Marche et des Républicains se situent à respectivement 65% et 63% d'avis favorables.