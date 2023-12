Pascal Praud et vous - Contrôle des travailleurs sans-papiers : passe d'armes entre un député Renaissance et un député RN

Le député Renaissance Patrick Vignal a offert mercredi "un joli cadeau" à Pascal Praud : un amendement déposé par le groupe du Rassemblement national sur le contrôle des travailleurs sans-papiers, et daté du 23 novembre dernier. Celui-ci proposait de ne pas contrôler ces salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, mais il a été retoqué dans l'hémicycle.

Quand @PatrickVignal présente un amendement co-signé par des députés du Rassemblement national qui propose de ne pas contrôler les sans-papiers dans les entreprises de moins de 11 salariés #PascalPraudEtVous#Europe1



@PascalPraud propose d'appeler en direct un membre du RN pic.twitter.com/FhTIX0TsEl — Europe 1 (@Europe1) December 6, 2023

L'élu de l'Hérault a critiqué cet amendement dans l'émission Pascal Praud et vous, et il a pu échanger avec Laurent Jacobelli, député RN de Moselle et un des cosignataires de ce texte. "C'est parce qu'on veut que les contrôles aient lieu, qu'il n'y ait plus de travail dissimulé, qu'il faut que les contrôles soient efficaces. Si vous demandez à un agriculteur qui passe par une société pour employer 30 saisonniers, il n'a pas le temps ni les moyens de faire les recherches", a expliqué l'élu RN, avant d'entamer le débat avec son collègue issu de la majorité.