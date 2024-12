Pascal Praud et vous - Budget de la Sécu : ce scénario qui permettrait à Michel Barnier de ne pas déclencher le 49.3 ce lundi

Tous les regards seront braqués sur l'Assemblée nationale ce lundi après-midi : le Premier ministre Michel Barnier pourrait activer l'article 49.3 pour faire passer le budget de la Sécurité sociale en force. Il s'exposerait dès lors à une motion de censure qui a des possibilités d'aboutir. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le journaliste du service politique d'Europe 1, Jacques Serais, met cependant en avant un scénario dans lequel le chef du gouvernement ne déclenche pas l'article 49.3. "Il peut y avoir une motion de rejet préalable déposée par le groupe socialiste", explique-t-il, détaillant les tenants et les aboutissants de la manœuvre.