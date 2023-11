Pascal Praud et vous - Politique française : «Aujourd'hui, on n'a que des ventres mous», regrette une auditrice

Le niveau des politiques aujourd'hui est-il le même que celui des années fastes des décennies 1960-1970 ? C'est à cette interrogation que Franz-Olivier Giesbert, auteur du livre Histoire intime de la Vème République, Tragédie française, et Véronique, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous, ont pu répondre vendredi sur Europe 1. Selon cette dernière, ce niveau est descendu en comparaison avec le général de Gaulle, à qui les auditeurs ont rendu hommage jeudi. "On se rendait compte qu'il aimait la France, qu'il avait envie que la France s'en sorte. Aujourd'hui, on n'a que des ventres mous. Aucune décision importante n'est prise", regrette-t-elle auprès de Pascal Praud.