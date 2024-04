Pascal Praud et vous - «On a le sentiment qu'on est moins bien dirigé par rapport aux années Pompidou», estime un éditorialiste

Il y a 50 ans, le 2 avril 1974, Georges Pompidou décédait alors qu'il était président en exercice. Ce mardi dans l'émission Pascal Praud et vous, l'éditorialiste Michael Miguères, auteur du livre Pompidou, le dernier Président qui a fait gagner la France, est revenu sur ces années-là et a fait une comparaison avec aujourd'hui. "Il reste un sentiment de nostalgie. À l'époque, on avait l'impression que les choses allaient mieux (...) Il y a ce sentiment, au fond, qu'on est moins bien dirigé par rapport aux années Pompidou", a-t-il estimé sur Europe 1.