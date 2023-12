Pascal Praud et vous - Manon Aubry sur Gérard Depardieu : «Sa place ce n'est pas à la télé, c'est désormais devant un tribunal»

Alors que Gérard Depardieu est visé par des accusations de viols et d'agressions sexuelles, un nouveau numéro de Complément d'enquête diffusé jeudi dernier a ressorti des interviews dans lesquelles l'acteur reconnaissait avoir participé à des viols. Des propos choquants pour Manon Aubry, députée européenne de La France insoumise qui, interrogée dans l'émission Pascal Praud et vous, souhaite que l'acteur français ne soit plus admiré. "Je ne veux pas vouer une forme de culte au grand acteur qu'il a été. Il s'est comporté comme un gros porc, et la place des gros porcs, c'est devant les tribunaux. La seule place de Gérard Depardieu, ce n'est pas à la télé, désormais, c'est devant un tribunal", a-t-elle appuyé au micro d'Europe 1.