Pascal Praud et vous - Le gouvernement Barnier en danger : tous les partis politiques ont «une grosse responsabilité», affirme Karl Olive

Michel Barnier et son gouvernement vont devoir affronter deux motions de censure sur la question du budget de la Sécu. Karl Olive, député du camp présidentiel, affirme que tous les partis ont "une grosse responsabilité".

Alors que le gouvernement de Michel Barnier est en grand danger , face aux motions de censure déposées lundi sur le budget de la Sécu, le député Renaissance Karl Olive, invité de l'émission Pascal Praud et vous , déclare que les groupes politiques de l'Assemblée, dont le camp présidentiel, ont "une grosse responsabilité" dans cette situation. "Pour une coalition, il faut faire des sacrifices les uns et les autres, ce qu'on a été incapable de faire. Depuis trois mois, on a été incapable de se mettre autour de la table pour se dire sur quoi on pouvait se mettre d'accord", regrette-t-il.