Pascal Praud et vous - Lampedusa : «Cette Europe sur le thème de l'immigration ne marche pas», affirme le porte-parole de Renaissance

La situation sur la petite île italienne de Lampedusa est devenue alarmante ces dernières 48 heures. Près de 7.000 migrants, majoritairement en provenance d'Afrique, sont arrivés sur les côtes de cette île de l'Italie, et le centre d'accueil est débordé. Cette situation démontre-t-elle une faillite de l'Union européenne ? Dans l'émission Pascal Praud et vous, le porte-parole de Renaissance, Loïc Signor, a effectivement concédé que "cette Europe sur le thème de l'immigration ne marche pas". "Le Parlement a voté le pacte asile-immigration, il faut qu'il soit maintenant voté par les chefs d'État et de gouvernement", a-t-il poursuivi.