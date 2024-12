Pascal Praud et vous - «Il faut arrêter de se déterminer en fonction des propos de Jean-Luc Mélenchon», estime Léon Deffontaines

Pour le porte-parole du Parti communiste français, Léon Deffontaines, "la gauche a besoin d'écrire une nouvelle page de son histoire". Et cela passe par "arrêter de se déterminer en fonction des propos de Jean-Luc Mélenchon". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Pour trouver des majorités à l'Assemblée nationale, il faut davantage se tourner vers la gauche de l'hémicycle." Invité de Pascal Praud et vous , Léon Deffontaines, porte-parole du PCF est revenu sur la censure de Michel Barnier orchestrée par les rangs RN et LFI du Palais Bourbon . Et pour lui, trouver un nouveau gouvernement qui ne subisse pas le sort du précédent passe par des gauches plurielles qui peuvent s'expriment avec leurs différences.

"Il faut arrêter de se déterminer en fonction des propos de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que la gauche a besoin d'écrire une nouvelle page de son histoire, une gauche qui soit capable de se réadresser à l'ensemble de la population, qui soit capable de refaire, par exemple, de la défense du travail et des travailleurs sa priorité."