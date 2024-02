Pascal Praud et vous - Gérald Darmanin en Une de «Paris Match» en famille : «Mettre les enfants en scène, ça me met mal à l'aise», affirme un auditeur

Gérald Darmanin au téléphone avec l'un de ses enfants sur ses genoux, et son deuxième enfant au premier plan : la Une de Paris Match fait réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous. Louis, l'un d'entre eux, a parcouru l'entretien accordé par le ministre de l'Intérieur et les photos prises avec sa famille. "Le principe m'a interpellé, c'est-à-dire que je suis partagé entre deux sensations : je trouve plutôt bien qu'un personnage public s'affiche avec ses enfants, (...) et d'un autre côté, je suis très mal à l'aise, à la veille des élections européennes, que l'on mette en scène des enfants. Il y a un côté un peu vulgaire je trouve", confie cet auditeur d'Europe 1.