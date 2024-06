Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser de nouvelles élections législatives dont le premier tour à lieu le 30 juin prochain. Colette, auditrice de l'émission "Pascal Praud et vous" espère désormais que le score historique du RN lors des européennes va pousser les abstentionnistes à se présenter aux urnes. "Il y a eu 47 % d'abstention et dans ces 47 %, il y a des millions de Français qui n'ont pas voté et ça peut faire toute la différence. Il ne faut pas oublier ceux qui s'abstiennent. Là, ça va peut-être leur donner un coup de pied aux fesses. Ils vont peut-être avoir envie d'aller dire ce qu'ils pensent."