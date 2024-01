Pascal Praud et vous - Crise de l'agriculture : «On s'opposera à ce que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne», affirme Manon Aubry

Le lait de Nouvelle-Zélande, le poulet et les œufs d'Ukraine : voici trois produits importés par l'Union européenne dans le cadre du libre-échange qui révoltent Manon Aubry. Dans l'émission Pascal Praud et vous, la députée européenne La France insoumise a fustigé mercredi l'importation de ces produits qui joue une concurrence "déloyale" face aux agriculteurs français, qui revendiquent une meilleure condition de rémunération. L'élue LFI a pris l'exemple des arrivées de poulets et d'œufs d'Ukraine "qui ont été multipliées par deux, alors que le coût de production est 75% inférieur (par rapport à la France). C'est pour cela qu'on s'opposera à ce que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, sinon ça rendra vulnérable nos agriculteurs", a-t-elle estimé.