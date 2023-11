Pascal Praud et vous - Catherine Nay sur Brigitte Macron : «Elle est tombée amoureuse de l'élève qui était hors normes»

La relation amoureuse entre Emmanuel et Brigitte Macron est l'un des sujets que Catherine Nay, journaliste et grande voix d'Europe 1, a abordé avec la première dame lors d'un long entretien pour Paris Match, publié ce jeudi. Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'éditorialiste, qui signe une carte blanche tous les vendredis matins sur Europe 1, a évoqué le début de cette relation. "Elle a aimé donner beaucoup de leçons de théâtre. Elle a eu beaucoup d'élèves, elle les aimait, et puis elle est tombée amoureuse de celui qui était hors normes", a-t-elle souligné au micro de Pascal Praud.