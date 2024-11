Pascal Praud et vous - Budget 2025 : «Vous perdrez les nouveaux électeurs», un sympathisant du RN opposé à la censure débat avec Jacobelli

Le Rassemblement national s'associera-t-il avec le Nouveau Front populaire pour faire tomber le gouvernement de Michel Barnier ? La cheffe de file du RN, Marine Le Pen, a ouvert la porte à ce scénario alors que le budget 2025 est loin de satisfaire le parti. Néanmoins, dans l'émission Pascal Praud et vous, Jean, auditeur et nouvel électeur du RN, s'oppose à une éventuelle censure de Michel Barnier, et il en débat avec Laurent Jacobelli, porte-parole du parti.

"C'est très important que l'on ait un budget, et que Marine Le Pen ne s'associe pas à ces voyous d'extrême gauche. Si vous le faites, vous perdrez les gens qui, comme moi, sont allés vers Marine Le Pen", affirme l'auditeur d'Europe 1. "Il faut un budget pour la France, mais pas un mauvais budget. Ce qu'on essaie de faire comprendre à Michel Barnier, c'est qu'il y a des alternatives à sa proposition", lui répond le député RN de Moselle.