Participation du PS à la marche «contre le racisme et le fascisme» : «Ce sont des lâches, ils n'ont aucune dignité», assène une auditrice

Pour Faïma, une auditrice, la participation du PS à la marche "contre le racisme et le fascisme" est intolérable. Elle exprime dans "On marche sur la tête", son dégoût pour le parti à la rose.





Elle ne mâche pas ses mots. Après le rétropédalage du PS sur sa participation à la marche "contre le racisme et le fascisme" malgré la polémique de l'affiche jugée antisémite, Faïma exprime son dégout. Cette auditrice n'est pas étonnée, "le PS a fini de m'écœurer, ce sont des lâches, ils n'ont aucune dignité", lâche-t-elle dans On marche sur la tête.

"Ils ont tué l'espoir"

"On ne va pas lutter contre le racisme avec cette affiche. Le PS, ça fait bien longtemps que je n'attends plus rien d'eux, ils ont tué l'espoir. En plus je ne comprends pas Ségolène Royal qui parle de la situation à Gaza, je ne vois pas le rapport avec la marche contre le racisme."

Et cette Grenobloise de 57 ans de continuer d'asséner : "Le PS, au niveau local, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de nous dire, 'nous, on est les gentils, votez pour nous, les autres, ce sont les méchants'. Ils ont toujours l'espoir d'avoir en face des racistes, comme ils les appellent, pour être sûrs de gagner les élections."