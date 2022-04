«Ça va déclencher des révoltes» : Nathalie Arthaud alerte sur le pouvoir d'achat des Français

Combien de temps encore durera l'inflation ? Pour Nathalie Arthaud, la "spirale inflationniste" va durer "plusieurs mois, voire plusieurs années". La candidate de Lutte Ouvrière à l'élection présidentielle tire la sonnette d'alarme au sujet des dépenses courantes des Français, mises à mal : "L'inflation qui est mesurée dans la vie de tous les jours, dans son caddie, à la pompe à essence, elle est bien supérieure à celle qui est mesurée par l'Insee. C'est ça la réalité."

Nathalie Arthaud alerte sur les risques de "révoltes". "Il y a un moment où c'est trop difficile. Quand on se retrouve à ne pas savoir comment on va faire son plein pour aller au boulot, on atteint des limites. Je pense que c'est vrai pour tous ceux qui sont obligés de sauter des repas, à chasser les bons de promotions. Cela ne peut que déclencher des révoltes et des coups de colère."

"On ne doit pas accepter de s'appauvrir"

Nathalie Arthaud veut mener trois grandes réformes : l'augmentation générale des salaires, des pensions de retraite et leur indexation. "Il faut renouer avec cette revendication fondamentale", a-t-elle plaidé. "Quand on est salarié, on ne doit pas accepter de s'appauvrir. On revient à ce qui nous permet effectivement de maintenir notre pouvoir d'achat face à cette flambée de tous les prix."

La professeure de ressources humaines dans un lycée d'Aubervilliers appelle à une revalorisation des salaires. "Il faut augmenter les salaires et il faut les augmenter considérablement de 300 euros à 500 euros parce qu'on est en train de s'appauvrir. Les salariés, les travailleurs, sont les seuls à ne pas pouvoir faire ce que beaucoup de petits patrons et d'entreprises peuvent faire - répercuter leurs charges sur leurs prix."