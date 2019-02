Nouvelle légère remontée de la cote de popularité de Macron

La cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte légèrement, d'un point, à 28%, tout comme celle du Premier ministre Edouard Philippe (+1 point, à 31%), selon un sondage Ifop pour le JDD publié dimanche.

Sur ces 28% de "satisfaits", 5% se disent "très satisfaits" d'Emmanuel Macron comme président de la République (=), tandis que 23% déclarent être "plutôt satisfaits" (+1). 72% des Français restent "mécontents", dont 37% "très mécontents" (-3) et 34% "plutôt mécontents" (+2). 1% ne se prononcent pas (=).

C'est auprès des sympathisants de La République en marche (91%, +5), du Parti socialiste (21%, +3) et d'EELV (25%, +2), que la proportion de sondés "satisfaits" d'Emmanuel Macron augmente. En revanche, il perd le plus de points chez les sympathisants du Modem (45%, -7), et de l'UDI (33%, -6).