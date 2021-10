Nouvelle-Calédonie : un référendum sous haute sécurité après un appel au boycott

Un dispositif exceptionnel en Nouvelle-Calédonie. 2.000 gendarmes, policiers, militaires seront envoyés en renfort pour encadrer le déroulement du troisième référendum sur l'indépendance. C'est davantage que le nombre de gendarmes déployés sur le territoire : ils sont actuellement 1.400. Outre les forces humaines, 160 véhicules, 30 engins blindés ainsi que deux hélicoptères Puma et un avion Casa de l'armée seront mobilisés pour le vote. Soit deux fois plus d'effectifs que lors du premier référendum, le 4 novembre 2018, remporté par les partisans du maintien dans la France avec 56,7% des voix. En 2020, le "non" l'avait de nouveau emporté, cette fois d'une courte majorité.

>> Retrouvez la matinale du jour en replay et en podcast ici

Vote impossible pour les indépendantistes

Plus de 250 morts depuis début septembre, des funérailles traditionnelles kanak bouleversées par le Covid-19... Dans ces conditions, impossible de voter le 12 décembre prochain d'après les indépendantistes. "La population est très choquée. Les gens ont passé au moins quinze jours ou trois semaines à finir leur deuil. Et puis, chez nous, ça prend du temps", explique Jean Creugnet, porte-parole du FLNKS, le principal parti indépendantiste. "En attendant, on ne pourra pas faire la campagne de terrain. Il nous manque 5.000 voix. Il faut que cette campagne soit chirurgicale." S'il a lieu le 12 décembre, "nous contesterons certainement le résultat du référendum", dit ce leader indépendantiste.

En face, les loyalistes dénoncent l'instrumentalisation de la crise sanitaire. "Je rappelle que ce sont les indépendantistes qui ont demandé ce troisième référendum et que la situation sanitaire s'améliore de jour en jour. Le ministre a été très clair sur le fait que ce référendum aurait lieu s'il n'y avait pas de perte de contrôle sur la situation sanitaire", explique Sonia Backès, leur cheffe de file, au micro de nos confrères de RRB. Les loyalistes annoncent relancer leur campagne suspendue à cause du Covid-19. Le Haut-commissaire de la République Patrice Faure, équivalent du préfet sur place, se contente "de l'organiser pour le 12 décembre".