«Nous voulons une liste d'union» : Fabien Roussel s'exprime sur les européennes à la Fête de l'Huma

La 88e édition de la Fête de l'Humanité est organisée ce week-end. Mais l'ambiance n'est pas spécialement aux amabilités entre Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, et les autres membres de la Nupes. Ils ont plusieurs points de divergence depuis de nombreux mois. En milieu de journée, Fabien Roussel a tenu un discours sur la scène de la Fête de l'Huma, et il a plutôt épargné les autres membres de la Nupes. Sans faire d'attaque directe, le secrétaire général du PC a tout de même fait quelques allusions aux rapports compliqués entre son parti et les autres composantes de la Nupes.

Une liste commune aux européennes ?

Fabien Roussel a bien décliné sa propre version de la gauche, attachée aux classes populaires et rurales, un électorat qui fuit ces dernières années la France insoumise ou les écologistes. Une gauche qui défend le nucléaire, l'agriculture française et son industrie, là encore, c'est une différence avec LFI ou les Verts. Et puis évidemment, il a abordé la question sensible d'une liste commune de la Nupes aux européennes avec une réponse à ceux qui plaident pour cette solution à gauche.

"Nous voulons défendre le respect du peuple français, défendre notre énergie nucléaire, défendre notre industrie et nos savoir-faire, défendre nos agriculteurs et la ruralité et c'est sur cette base que nous appelons à nous rassembler. Nous tendons la main, nous voulons une liste d'union, de rassemblement. Venez avec nous construire cette belle liste aux élections européennes", a déclaré Fabien Roussel. L'union peut se faire, mais autour du candidat du Parti communiste Léon Deffontaines. Une manière de décliner poliment l'invitation à une liste commune.