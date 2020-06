Municipales : Dati assure être "la seule qui peut parler à tous les Parisiens"

INTERVIEW

À une semaine du second tour des élections municipales, Rachida Dati veut encore croire en ses chances. Distancée dans les sondages par Anne Hidalgo, la candidate LR et maire du 7e arrondissement est revenue sur sa campagne, samedi au micro d'Europe 1, la jugeant "exceptionnelle". Vantant son ancrage sur le terrain, elle assure être "la seule qui peut parler à tous les Parisiens, quel que soit leur statut, leurs idées politiques, leur condition".

Alors que sa candidature avait longtemps provoqué le scepticisme, y compris à droite, Rachida Dati estime avoir réussi "à convaincre les Parisiens", et rappelle que dans les sondages, elle progresse de "11 points" par rapport au premier tour, le tout "sans alliance, sans accord". Et d'ajouter : "Mon alliance et mes accords sont avec les Parisiens".

"Je vais là où Agnès Buzyn et Anne Hidalgo ne vont jamais"

L'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy a notamment insisté sur sa présence sur le terrain, y compris dans les quartiers du nord de Paris, comme celui de Stalingrad, "là ou Agnès Buzyn et Anne Hidalgo ne vont jamais". Des quartiers comme le 18e, le 19e, ou encore le 20e "sont des endroits totalement abandonnés", dénonce-t-elle. Or, argue la candidate, "je suis la seule des trois qui peut parler à tous les Parisiens quel que soit leur statut, leurs idées politiques, leur condition".

Pour Rachida Dati, qui décrit des habitants de la capitale "écœurés", la majorité des Parisiens "ne souhaite pas la réélection d'Anne Hidalgo". Et, assure-t-elle, "si je suis élu, dès le premier jour, ils verront le changement".