Municipales : investie par Les Républicains, Rachida Dati veut "changer Paris"

Rachida Dati a été désignée mercredi candidate des Républicains pour les élections municipales de mars 2020 à Paris, a indiqué le parti dans un communiqué, une bataille qu'elle va placer sous le slogan "Engagés pour changer Paris".

La commission nationale d'investiture (CNI) a comme prévu adoubé l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy qui affrontait comme seule rivale Marie-Claire Carrère-Gée, conseillère LR du XIVe arrondissement et présidente du groupe LRI (Les Républicains et indépendants), a indiqué le président de la CNI Eric Ciotti dans un communiqué. Rachida Dati s'est aussitôt réjouie de cette investiture, assurant dans un communiqué transmis à l'AFP que sa campagne aurait comme priorités "la sécurité, la propreté", "les familles" et "l'écologie, la santé".

Un police municipale armée pour lutter "contre la délinquance du quotidien"

Il s'agit de "réconcilier les Parisiens avec Paris, après 12 années de mandature socialiste", assure la candidate LR, dont le conseiller politique sera l'ancien maire du XVIe arrondissement Claude Goasguen - ce qui scelle la réconciliation après des relations parfois tendues. Dans son programme, Rachida Dati propose notamment d'instituer "une police municipale armée affectée en priorité à la lutte contre la délinquance du quotidien" et une baisse du tarif des cantines avec "un prix maximum payé pour un repas de 3,50 euros dès la rentrée 2020 contre 7 euros aujourd'hui".

Promettant d'axer son projet écologique "autour de la santé et du bien-être", la candidate LR s'engage à lancer un plan "air sain pour nos enfants" (capteurs de mesure de la qualité de l'air, purificateurs filtrant les particules...). La candidate, qui réunira ses militants jeudi soir dans un café du XXe, a confié la direction de sa campagne à la communicante Nelly Garnier, et la fonction de porte-parole à Gilles Mentre, ancien directeur adjoint de cabinet de François Baroin.

Les Républicains ont par ailleurs apporté leur soutien au maire sortant de Saint-Etienne Gaël Perdriau, à celui de Saint-Chalmond (Loire) Hervé Reynaud et à celui de Roanne (Loire) Yves Nicolin.