Municipales : "Bien sûr que Benjamin Griveaux est candidat", affirme Laurent Pietraszewski

INTERVIEW

Alors que Benjamin Griveaux, candidat LREM à la mairie de Paris, a organisé une réunion de crise vendredi matin et annulé ses rendez-vous médiatiques - dont Europe 1 - en raison d'une vidéo à caractère sexuel qui circule sur les réseaux sociaux, et qui l'impliquerait. Laurent Pietraszewski considère "qu'on a mieux à faire que de commenter des rumeurs de presse". "Si on veut parler de Paris, parlons de la propreté de la ville, parlons de la façon dont les Parisiens sont accueillis, leur capacité à vivre ensemble, ça me parait-être un bon sujet", explique-t-il.

Le secrétaire d'État chargé des retraites refuse donc de commenter l'affaire qui met dans la tourmente Benjamin Griveaux, qui, a un mois du premier tour des élections municipales dans la capitale, est donné troisième dans les sondages derrière Rachida Dati et Anne Hidalgo.