«Mon travail était de dire du mal de Jean-Luc Mélenchon», dévoile Raphaël Enthoven

Raphaël Enthoven aura-t-il été payé pour dire du mal de Jean-Luc Mélenchon ? C'est la révélation faite par l'agrégé de philosophie lundi matin dans Culture médias, invité à l'occasion de la sortie de ses livres Qui connaît Fabien Roussel ? et Krasnaïa, tous deux aux éditions L'Observatoire.

"Mon travail à l'époque était de dire du mal de Jean-Luc Mélenchon", lance-t-il tout en précisant qu'à cette période de sa vie, c'est-à-dire entre 2003 et 2004, il était conseiller technique de Laurent Fabius. "On m'avait demandé ça au Parti socialiste (PS), c'était explicitement mon cahier des charges, ce dont je m'acquittais avec grand plaisir, avec sincérité", poursuit-il.

"Je soupçonnais l'insincérité"

Un an plus tard, quand est arrivée la polémique autour du Traité constitutionnel européen (TCE), "on m'a demandé de dire du bien de Mélenchon", raconte Raphaël Enthoven. "C'est pas que je ne voulais pas dire du bien de Mélenchon. C'est juste que je soupçonnais l'insincérité derrière ces retournements de veste. Et donc, j'ai quitté le Parti socialiste, convaincu de son de son inutilité."