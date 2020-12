"Moderne" et "audacieux" : la classe politique dit "au revoir" à Valéry Giscard d'Estaing

Depuis mercredi soir et l'annonce de la mort de Valéry Giscard d'Estaing, les hommages se multiplient à l'endroit de l'ancien président de la République, qui s'est éteint à l'âge de 94 ans des suites du coronavirus. Si beaucoup de centristes loue son "audace" et sa capacité de "réforme" dans la France des années 1970, d'autres, qui ne se revendiquent pas de sa mouvance politique, préfèrent insister sur les marqueurs de son quinquennat, comme l'abaissement de la majorité à 18 ans ou la légalisation de l'Interruption volontaire de grossesse. Une minute de silence a d'ailleurs été observée à l'Assemblée nationale.

La minute de silence à l'Assemblée nationale

L’Assemblée nationale observe une minute de silence en hommage à Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République, qui a dirigé la France de 1974 à 1981, est décédé mercredi 2 décembre.#DirectANpic.twitter.com/OGAiKXSMUI — LCP (@LCP) December 2, 2020

Les réactions de la classe politique

Aujourd’hui notre pays perd un homme d’État qui a fait le choix de l’ouverture au monde et qui pensait que l’Europe était la condition pour que la France soit plus grande. Je présente à son épouse et à ses enfants mes plus sincères condoléances et ma reconnaissance. pic.twitter.com/PlSIYC36xE — François Hollande (@fhollande) December 2, 2020

" L'idéal européen perd l'un de ses fondateurs "

V. Giscard d’Estaing restera le Président de la modernité et de la réforme. Il a soulevé nos espoirs, il a créé notre admiration. Les jeunes et les femmes ont trouvé avec lui une place nouvelle dans la République. La Démocratie française s’est affirmée Europeenne...Le cœur gros! — Jean-Pierre Raffarin (@jpraffarin) December 2, 2020

C’est avec émotion que j’apprends le décès du Président Valéry Giscard d’Estaing. L’idéal européen perd l’un de ses fondateurs, la France, un Président qui lui a apporté modernité et audaces : majorité à 18 ans, légalisation de l’IVG...



Respectueusement, à sa mémoire. pic.twitter.com/bvnVVRDTNJ — Richard Ferrand (@RichardFerrand) December 2, 2020

" Il avait tous les dons "

Condoléances aux proches de Valéry Giscard d’Estaing.



Président d’une France en crise, il fut l’artisan de nouvelles libertés publiques et un ardent soutien du progrès technologique.



En 2018, il confessa que sa plus grande erreur fut d’instaurer le regroupement familial. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 2, 2020

François Bayrou (président du MoDem) : "Valéry Giscard d'Estaing avait tous les dons. Il dominait presque naturellement par sa prestance, sa distinction, sa langue, la vivacité de son intelligence et la force de ses intuitions. Pour des générations entières, notamment pour ceux qui se sont engagés auprès de lui dans leur jeunesse, il a fait souffler un grand vent de modernité sur la société française et fait naître un immense espoir de dépassement et de rassemblement."

Hommage au président #Giscard d'Estaing qui aura incontestablement marqué de son empreinte la Vème République. Il œuvra avec conviction et détermination à la modernisation de notre société. Témoignage affectueux à Mme Giscard d'Estaing et ses enfants. pic.twitter.com/dk8GgRJIyW — Christian JACOB (@ChJacob77) December 2, 2020