Mobilisation propalestinienne à Sciences Po : «Il n'y aura jamais de droit au blocage», affirme Gabriel Attal

Le Premier ministre Gabriel Attal a affirmé samedi qu'il "n'y aura jamais de droit au blocage" dans les universités, au lendemain d'une mobilisation propalestinienne tendue à Sciences Po, conclue par un accord entre manifestants et direction. "Il n'y aura jamais de droit au blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse qui cherche à imposer ses règles à nos étudiants et nos enseignants", a déclaré Gabriel Attal lors d'un déplacement à Pirou, dans la Manche.

>> LIRE AUSSI - Mobilisation propalestinienne à Sciences Po Paris : un mouvement directement inspiré des universités américaines

Le Premier ministre a déploré "le spectacle navrant et choquant" du blocage et de l'occupation partielle de l'établissement parisien par des manifestants propalestiniens vendredi, qui a tourné au face-à-face tendu avec d'autres manifestants pro-Israël. La situation s'est cependant apaisée dans la soirée, après que la direction a annoncé la suspension de procédures disciplinaires et l'organisation d'un débat interne la semaine prochaine.

Le Premier ministre accuse LFI de "chercher à perturber le fonctionnement de cette institution"

"Pour qu'il y ait du débat il faut que les règles soit respectées, que le respect des positions des uns et des autres soit permanent, ce n'est pas ce qu'on a vu hier", a estimé Gabriel Attal, accusant "une minorité agitée par des forces politiques notamment La France Insoumise (de) chercher à perturber le fonctionnement de cette institution".

"Je ne l'accepterai pas", a-t-il ajouté, promettant de "maintenir une vigilance absolue (...) sur le respect des valeurs de la République et de la loi".

"Honte à ceux qui instrumentalisent les passions", réagit Sylvie Retailleau

La ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau a quant à elle "remercié" la direction de Sciences Po après l'accord qui a mis fin au mouvement dans cet établissement, "qui doit rester un lieu d'études, de respect et de débat serein". "Honte à ceux qui instrumentalisent les passions : leur cynisme les aveugle", a ajouté sur le réseau X la ministre. Vendredi, elle avait dénoncé le "jeu dangereux" attribué dans cette mobilisation à LFI, dont plusieurs députés étaient présents dans le rassemblement devant Sciences Po.

Je remercie M. Jean Bassères pour son action à @sciencespo, qui doit rester un lieu d’études, de respect et de débat serein.

Honte à ceux qui instrumentalisent les passions : leur cynisme les aveugle. — Sylvie Retailleau (@sretailleau) April 26, 2024

"Les universités françaises, contrairement à ce qu'on pourrait lire ou entendre, ne sont pas à feu et à sang. Même à Sciences Po, c'est un tout petit groupe qui bloque", a par ailleurs souligné le président de l'université de Strasbourg, Michel Deneken, interrogé samedi matin sur RMC. "Instaurer un débat, ce n'est pas céder aux étudiants, c'est faire notre boulot. Nous devons être vigilants, notre mission est de laisser le débat contradictoire s'instaurer, dans la paix, l'échange académique mais pas dans la vocifération ou la récupération politique", a-t-il ajouté.