«Michel Sardou, c'est la France» : une polémique lancée par Juliette Armanet divise la classe politique

C'est une polémique quelque peu inattendue lancée par la chanteuse Juliette Armanet ce week-end. L'auteure du Dernier jour du disco ou de L'Amour en solitaire s'en est prise à Michel Sardou et à son tube Les Lacs du Connemara. L'artiste a en effet dénoncé le côté scout et sectaire de la musique, qu'elle finit par qualifier de "titre de droite".

Levée de boucliers immédiate à droite, réactions mitigées à gauche

Les propos de l'artiste lilloise ont beaucoup été commentés sur les réseaux sociaux et ils divisent la classe politique car il s'agit là d'un symbole des divisions qui traversent la société. À droite, la levée de boucliers a été presque immédiate. "Michel Sardou, c'est la France, tout simplement", écrit Éric Ciotti. "L'idole de nombreuses générations. Un chanteur au caractère bien trempé et qui s'assume. Difficile à avaler pour la bien-pensance", ajoute le président des Républicains.

À gauche en revanche, les réactions sont moins tranchées, et il y a quelques partisans des déclarations de Juliette Armanet. Aurélien Taché, député du Val d'Oise, affirme : "Je suis issu des classes populaires, tout comme mes parents, et nous n'avons jamais aimé Sardou. J'aime en revanche beaucoup Juliette Armanet et plus encore la liberté d'expression".

Quand Karl Olive interprète les titres des deux artistes

Du côté des députés de la majorité, le classique "en même temps" est de mise. Il est incarné par Karl Olive, élu Renaissance dans les Yvelines, qui a tenu à rendre hommage aux deux artistes en interprétant lui-même l'une de leurs chansons. "Je suis un fan absolu de Michel Sardou depuis que je suis môme", dit-il, refusant pour autant de l'opposer à Juliette Armanet, qu'il a aussi vue en concert.

Le député de la majorité conclut son tweet par cette phrase : "Juliette s'est trompée. Qui ne se trompe pas ? Michel est un grand, un très grand, l'un des plus grands".