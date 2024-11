Respect du code de la route, cortège limité... Ce que Barnier demande à ses ministres en déplacement

Alors que le gouvernement, sous pression, demande un effort considérable à tous les Français pour réduire la dette abyssale du pays, pour donner l'exemple, le Premier ministre Michel Barnier impose désormais à ses ministres davantage de sobriété lors de leurs déplacements. C'est ce qu'indique une circulaire de Matignon de trois pages, datée du 12 novembre, qu'Europe 1 s'est procurée.

Des "moments d'écoute et de partage"

Ce document, envoyé aux différents ministères, exige l'exemplarité lors des déplacements officiels et préconise des règles strictes. "Les déplacements ministériels devront désormais respecter le code de la route et se dérouler avec la plus grande sobriété", demande Michel Barnier. Autrement dit, il leur est demandé de respecter les feux rouges, de limiter le nombre de voitures dans les cortèges et de ranger les gyrophares dans la boîte à gants. "Les moyens déployés ne devront en aucun cas revêtir un caractère ostentatoire", poursuit le Premier ministre.

Autre demande formulée : sortir des grandes métropoles et de la région parisienne et privilégier les départements où les visites officielles sont plus rares. Et puis, pas question de faire un passage éclair pour une photo et repartir, écrit Michel Barnier, qui veut que ces visites soient des "moments d'écoute et de partage". Une manière de rappeler quelques bases pour éviter de susciter de l'exaspération dans un contexte déjà tendu.