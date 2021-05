Memes et expositions : Muriel Pénicaud raconte sa passion pour la photographie

INTERVIEW

Elle a été ministre du Travail. On sait beaucoup moins qu'elle est une grande amatrice de photographie. Muriel Pénicaud, invitée mardi de l'émission Ça fait du bien, dévoile au micro d'Anne Roumanoff son rapport à l'image à travers deux exemples étonnants : la série photo, encore secrète, qu'elle a produite quand elle était ministre, et le "meme" dont elle a fait l'objet, un phénomène viral de détournement d'une image à des fins comiques sur Internet.

C'est en étant interrogée sur ce qui a été le dur à vivre en tant que ministre que Muriel Pénicaud amène le sujet de la photographie. "Ça peut paraître dérisoire, mais je fais de la photo et on m'a expliqué que je ne pouvais plus exposer, alors que j'ai exposé avant à Paris, en Chine, au Japon", regrette-t-elle. "On aurait apparemment dit que c'est parce que j'étais ministre que j'étais exposée. On tolère les livres de ministres, parce que c'est la France. Mais les autres médias, ça fait bizarre. Donc j'ai rangé mon appareil photo pendant trois ans. C'était difficile."

Une collection de photos prises lors de son mandat

Difficile... et même impossible. En réalité, Muriel Pénicaud avait un rituel entamé à la sortie d'un Conseil des ministres, un 3 janvier enneigé. "A chaque Conseil des ministres, il y a entre 40 et 60 photographes et journalistes qui attendent 3 heures dans le froid ou dans le chaud, pour essayer d'avoir un mot et pour avoir des photos actualisées chaque semaine", rappelle-t-elle. "Ce jour-là, j'ai eu pitié et j'ai pris une photo. Et puis j'ai pris l'habitude d'en faire une chaque semaine. C'était un peu un jeu avec les photojournalistes."

Résultat, l'ancienne ministre du Travail a accumulé une collection de photos qu'elle aimerait bien faire publier. "C'est comme une ode aux journalistes et aux photographes de presse, parce que ce sont des invisibles qui donnent à voir la réalité et la République", analyse-t-elle. "Je trouve qu'ils ont un rôle important et souvent, on ne voit que l'objectif. On ne voit pas la personne derrière. Or, c'est la personne derrière qui m'intéresse."

Mais durant son mandat de ministre, Muriel Pénicaud a plus souvent été devant l'objectif que derrière. Et parfois à ses dépends. Comme lorsqu'Internet décide de détourner l'une des photos d'elle publiée dans Paris Match. Elle y apparaît pieds nus, faisant du sport dans les jardins de son ministère. "Les journalistes faisaient un reportage sur un sujet très sérieux : les coulisses des ordonnances. Et ils ont demandé à passer 24 heures sur place", se souvient-elle.

"Il y a eu plus de 200 memes de moi"

Or, Muriel Pénicaud fait chaque jour "quelques minutes de mélange de taïchi et yoga à [s]a façon". "Ils m'ont prise en photo et on n'avait pas pensé qu'ils en feraient une double page", sourit l'ancienne ministre. "J'ai eu des gens de Suède et de Norvège qui me disaient qu'ils voyaient enfin une ministre française normale, parce qu'en France nos ministres sont toujours dans leur rôle."

Mais c'est surtout les memes, les détournements photos viraux, qui l'ont marquée. "Il y en a eu plus de 200, donc j'ai des photos de moi dans cette position avec De Gaulle, DiCaprio, etc...", rigole Muriel Pénicaud. "Et même mes amis ont fini par faire des memes tellement ça les faisait marrer ! C'est plutôt un bon souvenir."