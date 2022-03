Mélenchon ferait une consultation de sa base en cas de duel Macron-Le Pen

Jean-Luc Mélenchon consulterait les quelque 310.000 personnes qui l'ont soutenu en ligne en cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, avant de donner une consigne, dans un entretien au Télégramme publié mercredi.

"310.000 personnes parrainent ma candidature"

Interrogé sur une éventuelle consigne de vote au second tour, le candidat LFI, troisième homme dans les sondages, a répondu : "310.000 personnes parrainent ma candidature. Donc le soir du premier tour, on leur demandera ce que l'on fait pour le deuxième tour". Jean-Luc Mélenchon ajoute : "Mais ça sera plus facile car j'ai une bonne chance d'y être". Une consigne sans consultation préalable, "ça ne servirait strictement à rien. Les gens n'en font qu'à leur tête, on le sait tous".

Il l'avait déjà fait en 2017, quand il avait terminé quatrième avec 19,58% des voix, se contentant de dire : "Pas une voix à l'extrême droite". La consultation avait abouti à une majorité courte pour le vote blanc ou nul (36%), juste devant le vote pour Emmanuel Macron (près de 35%).