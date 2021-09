Marine Le Pen confirme sa volonté de privatiser l'audiovisuel public

INTERVIEW

Interrogée ce mardi matin par Sonia Mabrouk, Marine Le Pen, la candidate à l'élection présidentielle a expliqué qu'elle voulait privatiser l'audiovisuel public. "Le pouvoir d'achat va pouvoir augmenter pour les français puisqu'ils n'auront plus à payer la redevance télévision", a expliqué la candidate, qui ne veut pas d'un audiovisuel public. "A part un audiovisuel pour les Outre-mer et un audiovisuel pour que la voix de la France dans le monde continue à porter, on n'a pas besoin d'un service public de l'audiovisuel aussi important."