Manifestation contre l'antisémitisme : la gauche veut un «cordon républicain» face à l'extrême droite

Les partis socialiste, communiste et écologiste, qui participeront dimanche à la marche contre l'antisémitisme, souhaitent mettre en place "un cordon républicain" dans la manifestation pour ne pas se mêler à l'extrême droite, également présente, selon un communiqué commun publié mercredi.

"Les forces d'extrême droite ne sont pas les bienvenues"

Les trois organisations de gauche qui appellent à participer à la marche, proposent de réaliser "un cordon républicain" pour "distinguer dans la manifestation un cortège rassemblant tous les républicains et progressistes d'une part et le Rassemblement national et les forces d'extrême droite d'autre part, auxquels nous ne reconnaissons aucune légitimité à manifester contre l'antisémitisme". Ils ne précisent pas à ce stade les modalités de ce cordon sanitaire.

Les trois partis demandent à la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et au président du Sénat Gérard Larcher, à l'initiative de cette marche, de "déclarer publiquement que les forces d'extrême droite ne sont pas les bienvenues". "Les propos tenus encore dimanche dernier par le président du RN, Jordan Bardella, qui refuse de reconnaître l'antisémitisme du fondateur de son parti, Jean-Marie Le Pen, sont contraires à l'appel à cette marche", ajoutent-ils.

Seule La France insoumise a annoncé qu'elle ne participerait pas à cette manifestation, jugeant qu'"on ne lutte pas contre l'antisémitisme et le racisme dans la confusion". "L'ambiguïté des objectifs de cette démarche permet les soutiens les plus insupportables", dit le parti qui refuse de défiler aux côtés du RN.