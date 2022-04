Macron «n'a eu de cesse de mépriser, d'insulter» les Français pendant cinq ans, tonne Le Pen

C'est un duel musclé qui se poursuit entre les deux candidats à l'élection présidentielle. Invitée d'Europe Matin vendredi, la candidate du Rassemblement national (RN) est revenue sur le débat de l'entre-deux tours qui a eu lieu mercredi soir et qui l'a opposée à Emmanuel Macron. Marine Le Pen n'a pas hésité à rappeler "le dédain" et "l'arrogance" dont a fait preuve le président sortant lors de cette soirée. "Le comportement qu'il a eu à mon égard est le comportement précisément qu'il a eu à l'égard des Français pendant cinq ans", a-t-elle jugé tout en ajoutant qu'il "n'aime pas les Français".

"Une succession de phrases humiliantes"

"Il n'a eu de cesse de les mépriser, de les insulter, de les traiter avec brutalité", a-t-elle taclé sur Europe 1. "Tout son quinquennat a été une succession de phrases humiliantes pour les Français, chaque Français l'a ressenti, et il l'a exprimé à nouveau lors du débat, cette arrogance qui n'a échappé absolument à personne", a-t-elle ajouté.

Une attitude qui aurait choqué la France entière selon la candidate RN. "C'est vraiment quelque chose qui dit de sa personnalité aussi, parce qu'une élection présidentielle, c'est un projet mais c'est aussi la personne qui le porte", a-t-elle lancé. "Quand Emmanuel Macron dit que le seul regret qu'il a, c'est de ne pas être allé assez vite. Moi, je dis aux Français attention, parce que plus vite, ça veut dire plus loin, ça veut dire plus fort."

"Le fondement de son projet est la déconstruction de l'État-nation, la déconstruction de notre système de protection sociale avec toutes les conséquences que cela va avoir sur la vie quotidienne des gens", a-t-elle prévenu.