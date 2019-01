Bilal Hassani victime d'homophobie : "Le gouvernement va s'engager", promet Mounir Mahjoubi

INTERVIEW

Depuis qu'il a été désigné candidat de la France à l'Eurovision, samedi, Bilal Hassani est la cible de très nombreuses remarques homophobes sur les réseaux sociaux. Ses avocats et les associations qui le soutiennent ont décidé de mener "près d'une centaine de plaintes" contre ces messages, a indiqué jeudi Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au Numérique.

Quels obstacles à cette démarche ? En compagnie de la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, ils vont les recevoir vendredi "pour voir quel a été l'objet de cette démarche, pour voir quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées". "Le gouvernement va s'engager pour faciliter ces démarches-là et général", a-t-il promis au micro d'Audrey Crespo-Mara. Il a aussi rappelé la prochaine loi sur la lutte contre les contenus haineux et le harcèlement en ligne.

Un visage de haine sur les réseaux sociaux. Comme Bilal Hassani, Mounir Mahjoubi est d'origine marocaine et ne cache pas son homosexualité, ce qui déclenche de nombreux messages haineux sur les réseaux sociaux. Un des visages de la France "contre lequel nous devons collectivement nous battre", insiste le ministre. "Si, collectivement, on a une parole positive et que le gouvernement s'engage pour qu'il y ait des moyens de lutter et d'arrêter ceux qui insultent et qui menacent, on arrivera à faire d'Internet un lieu où on peut s'épanouir ensemble."