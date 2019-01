Liste "gilets jaunes" pour les européennes : Hayk Shahinyan "comprend la colère de certains"

L'annonce a provoqué un véritable schisme chez les "gilets jaunes". Le "ralliement d'initiative citoyenne" (RIC) a diffusé mercredi un embryon de liste en vue des élections européennes de mai, avec à sa tête Ingrid Levavasseur, une aide-soignante de 31 ans. De quoi déclencher la foudre de plusieurs manifestants, parmi lesquels Éric Drouet, qui revendique le caractère "apolitique" du mouvement. "Je comprends la colère de certains", réagit sur Europe 1 Hayk Shahinyan, "directeur de campagne" de cette fameuse liste. "Le problème est de savoir par qui nous sommes réellement critiqués".

Au micro de Matthieu Belliard, le jeune homme affirme en effet que "le mouvement est de plus en plus infiltré, de plus en plus influencé par un certain nombre de partis politiques et de groupuscules, qui n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'il se structure et donne naissance à un mouvement citoyen sur le long terme".

Certains ont "l'impression que tous les Français sont dans un esprit révolutionnaire". "Et puis il y a la question de fond", celle de l'issue à donner à la mobilisation, poursuit cette figure des "gilets jaunes", qui a lui-même milité un an au Mouvement des jeunes socialistes, il y a huit ans. "Certaines de ces personnes qui nous critiquent parlent de révolution (…) Je pense que ceux-là sont enfermés dans un piège, parce que quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on reçoit toute la journée des notifications, on a l'impression que tous les Français sont dans un esprit révolutionnaire. Il se trouve qu'il faut sortir dans la rue et se rendre compte que ce n'est pas le cas", répond-t-il.

"Ce sont les citoyens qui voteront ce qu'on doit voter". S'il n'entend pas faire la révolution, le coordinateur de la liste RIC compte néanmoins bousculer la façon de faire de la politique. S'il parvient à transformer des candidats en députés européens, ces derniers "vont tout simplement, à travers une plateforme sur Internet, relayer tous les projets qui se passent au Parlement. Et ce sont les citoyens qui voteront ce qu'on doit voter. On va sortir le Parlement d'une certaine forme d'opacité dans laquelle il est actuellement", promet Hayk Shahinyan.

"L'idée, c'est d'ouvrir à tous les citoyens français la possibilité de candidater". D'ici là, il lui faudra trouver 69 autres candidats, car seulement dix noms ont à ce stade été inscrits sur la liste. Le processus sera là encore participatif, toujours via Internet. "L'idée, c'est d'ouvrir à tous les citoyens français la possibilité de candidater", insiste-t-il, alors que plusieurs "gilets jaunes" se sont déjà manifestés. Ceux qui répondront aux critères juridiques et administratifs pourront ensuite voter pour les 69 personnes qu'ils souhaitent faire apparaître dans le projet.