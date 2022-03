Les candidats à la présidentielle rendent hommage à Jean-Pierre Pernaut

Une perte immense pour de nombreux Français. L'ancien présentateur vedette du JT de 13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut, est mort hier. "Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon" mercredi après-midi, a déclaré son épouse Nathalie Marquay-Pernaut, quelques minutes avant que la première chaîne ne confirme la disparition du journaliste. Ses proches et ceux qui l'ont connu lui rendent hommage depuis, tout comme les candidats à l'élection présidentielle. À commencer par Marine Le Pen, qui s'est dit "sincèrement émue d'apprendre la disparition de Jean-Pierre Pernaut".

Un homme qui selon elle a eu "à cœur de partager avec les Français sa passion pour nos terroirs et nos traditions, son amour pour les beautés de notre pays. Il était si Français ! Il nous manquera à tous", a poursuivi la candidate du Rassemblement national.

"L'incarnation de la vie si riche de nos territoires"

Éric Zemmour a de son côté écrit quelques lignes sur l'appétence toute particulière pour le terroir du présentateur vedette de TF1 : "Nous apprenons avec tristesse le décès de Jean-Pierre Pernaut. À travers son JT de 13H il a su faire vivre et faire aimer notre France rurale et ses trésors à des millions de Français."

L'actuelle maire de Paris Anne Hidalgo a souligné sa "grande tristesse" en apprenant la disparition de Jean-Pierre Pernaut, un "présentateur emblématique du 13H, journaliste passionné, il fut pendant des années l'incarnation de la vie si riche de nos territoires. Pensées à sa famille et à ses proches".

Une icône du journal de 13 heures de TF1

Yannick Jadot a appuyé la longévité du journaliste, à la tête du JT pendant de nombreuses années : "Jean-Pierre Pernaut nous a quittés aujourd'hui. Il aura accompagné les Français pendant 32 ans en présentant le JT de 13H de TF1. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches."

Enfin, Fabien Roussel est resté sobre, en saluant une "icône du journal de 13 heures de TF1, amoureux de la France et de ses territoires", tout en adressant ses "plus sincères condoléances à sa famille et ses proches".