Législatives : le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand reconnaît sa défaite

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a reconnu sa défaite dimanche soir au second tour des élections législatives. "Je viens de prendre acte des résultats indiquant que les électrices et les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont choisi d'élire députée ma concurrente", a déclaré ce proche d'Emmanuel Macron et pilier de la macronie, adressant également ses "félicitations" et "voeux de plein succès" à son adversaire Mélanie Thomin (Nupes).

>> Plus d'informations à suivre