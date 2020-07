L'écologiste Jeanne Barseghian élue maire de Strasbourg

"Je porterai de manière indissociable la réponse aux trois grands défis qui sont devant nous : le défi écologique, le défi social et le défi démocratique", a déclaré la nouvelle maire, après avoir obtenu 53 votes favorables. Jeanne Barseghian est devenue, samedi, officiellement la première maire écologiste de Strasbourg, déclarant "l'état d'urgence climatique" pour la ville alsacienne. Lors du vote, onze conseillers se sont abstenus.

"Notre environnement nous envoie des signaux de plus en plus forts et de plus en plus fréquents et il n'est plus question de détourner le regard. C'est le moment de regarder le monde tel qu'il est et de poser des actes forts, ambitieux et collectifs", a affirmé la juriste de 39 ans.

Jeanne Barseghian a présenté, dès ce premier conseil municipal, une déclaration d'"état d'urgence climatique" pour Strasbourg, comme l'ont déjà fait certaines villes comme Paris ou Barcelone. "Cette déclaration marque mon ambition en matière de transition écologique du territoire", a-t-elle expliqué.

Émue aux larmes

Émue aux larmes en fin de discours en s'adressant à sa famille présente dans l'hémicycle du conseil municipal, la nouvelle maire de Strasbourg a reçu l'ovation debout de l'ensemble des conseillers municipaux, y compris d'opposition.

La nouvelle majorité municipale de Jeanne Barseghian, qui comptabilise 47 sièges sur 65, va être rejointe par le groupe de sept conseillers de son ancienne concurrente, la socialiste Catherine Trautmann, comme l'ont annoncé plus tôt dans la journée les deux femmes, qui n'avaient pas réussi à s'allier entre les deux tours.

"Je (la) remercie d'avoir accepté que nous puissions ensemble reprendre le dialogue sur des bases nouvelles", a déclaré, lors d'une conférence de presse samedi matin, Jeanne Barseghian, évoquant une "volonté de travailler ensemble à une gouvernance collégiale de la majorité".

"Nous avons fait le choix d'entrer dans un intergroupe majoritaire, nous y maintenons notre unité et notre identité", a indiqué Catherine Trautmann, dont la liste est arrivée troisième le 28 juin. "À partir du moment où on a un certain nombre de convergences, il faut opter pour la chance que peut représenter un travail en commun", a-t-elle ajouté, tout en précisant que son groupe ne souhaitait "pas être un groupe d'appoint mais véritablement un groupe partenaire".

"Nous sommes un collectif"

Deux membres de son groupe rejoignent l'exécutif municipal, une comme adjointe à "la ville numérique et innovante" et un autre comme conseiller délégué. Jeanne Barseghian, qui s'est entourée de dix-neuf adjoints, a refusé le terme de "tandem" à la tête de Strasbourg. "Nous sommes un collectif, nous travaillerons dans la collégialité" avec un effort mis sur "la transversalité pour éviter que chacun travaille dans son coin", a-t-elle promis.

La candidate EELV a obtenu au second tour 41,71% des voix, bien devant le candidat LREM, Alain Fontanel, qui avait noué une alliance d'entre deux tours avec LR et a obtenu 34,96% des voix. Arrivée troisième comme lors du premier tour, Catherine Trautmann a obtenu 23,33%. Tant la maire que ses deux opposants du second tour ont évoqué l'abstention inédite enregistrée lors de cette élection, qui appelle "à l'humilité".